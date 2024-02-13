Правда ли, что в России с 1 марта из-за запрета VPN перестанет работать Instagram*?

Роскомнадзор: с 1 марта вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов Запрет на популяризацию сервисов для обхода блокировок, к которым относятся и VPN, должен вступить в России в силу с 1 марта 2024 года.
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