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Позитив для оптимистов

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Зачем Путин в который раз прямо предупреждает Европу

Зачем Путин в который раз прямо предупреждает Европу

Поздно вечером в пятницу 11 сентября после заседания саммита БРИКС в Дели Владимир Путин сделал громкое заявление, сразу же попавшее на первые полосы всех мировых СМИ: «Они (европейские политики.

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игорь рыбаков

А кто упросил януковича по просьбе западных коллег  не применять силу для разгона майдана? А кто пошел на подписание минских соглашений?  Когда за словами не следуют действия, они не воспринимаются, а влетают в одно ухо и вылетают в другое не задерживаясь... так и с одиозными красными линиями...