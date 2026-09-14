Зачем Путин в который раз прямо предупреждает Европу

Поздно вечером в пятницу 11 сентября после заседания саммита БРИКС в Дели Владимир Путин сделал громкое заявление, сразу же попавшее на первые полосы всех мировых СМИ: «Они (европейские политики.
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Старость не в радость, пора уходить на покой...
А кто упросил януковича по просьбе западных коллег не применять силу для разгона майдана? А кто пошел на подписание минских соглашений? Когда за словами не следуют действия, они не воспринимаются, а влетают в одно ухо и вылетают в другое не задерживаясь... так и с одиозными красными линиями...
Бла, бла, бла
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