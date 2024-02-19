Россияне охладели к подержанным машинам

По итогам января 2024 года интерес россиян к подержанным автомобилям заметно охладел. За первый месяц этого года они приобрели на 10,1 процента меньше машин с пробегом, чем за тот же период 2023-го, сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».