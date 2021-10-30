Синоптик Леус сообщил, что в субботу в Москве температура воздуха поднимется до плюс 14 градусов

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил в рамках беседы с журналистами утром в субботу, 30 октября, что температура воздуха в Москве сегодня поднимется до плюс 12-14 градусов.
Популярные статьи
- Евгений Сатановский: у России хватает всего для уничтожения США, а по мелочам разбирается Мария Захарова
- Николай Азаров: если бы Россия ввела экономическую блокаду Украины, киевский режим пал бы за несколько дней
- Рейдерский захват Петропавловской судоверфи нанесет ущерб стратегическим интересам России на Дальнем Востоке
Свежие комментарии