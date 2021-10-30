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Синоптик Леус сообщил, что в субботу в Москве температура воздуха поднимется до плюс 14 градусов

Синоптик Леус сообщил, что в субботу в Москве температура воздуха поднимется до плюс 14 градусов

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил в рамках беседы с журналистами утром в субботу, 30 октября, что температура воздуха в Москве сегодня поднимется до плюс 12-14 градусов.

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