Руководству Минобороны хотели подкинуть бомбу: в чем дело

Попытка покушения на одного из руководителей Министерства обороны России планировалась через его водителя, который является тестем украинского агента, сообщил телеканал «Россия 24», ссылаясь на информацию от ФСБ.
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