Честность в СССР 80-х и сейчас в России - сравнение

Любопытно, однакоБизнес и финансыЧестность в СССР 80-х и сейчас в России - сравнение Доброго времени суток. Написал статью давно, про эксперимент с подносом в СССР и что я об этом думаю.Вернуться к статье9019НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГалина ПотапчикВсе зависит от самого человека, ведь он принимает решение. И это решение зависит от его воспитания, обстоятельств на данный момент и чувства собственного достоинстваБагираВот это автор нагородил про честных людей в СССР.. умора. Да там все поголовно воровали с честными глазами..ДарьяТы что, после вакцины???ГусЕнаТы что, под статью хочешь?АБАлександр БНу значит и ты воровка.Олег СамойловПри совке вор на воре сидел и ворюгой погонял! При совке вкарман к соседу залезть - дело секундное было!Томара ТычковаНе надо врать, зарплат в СССР всегда хватало не только на еду, но и на то, чтобы ежегодно во время отпуска съездить отдохнуть с семьей в санаторий, в тот же Крым или Сочи. Конечно на предприятиях приворовывали, но по мелочам. Это сейчас воруют так,что умудряются на ворованное построить дворец с позолотою, купить 20 квартир или 20 машин.АлександрВот именно.Не надо врать.Какой Сочи на 100 рублей зарплаты,что я получал с 1979 по 1984 год?ГусЕнаВрете.ММосквичИменно так и было, и не надо обращать внимание на разные визги Гусен и других "знатоков".Yak Vitконечно-конечно. В СССРии все поголовно были ну прям супер-пупер честными, все были супер-пупер порядочными, чужого ну вот прям никто не брал, да мало того, с заводов и контор никто домой ничего не тащил, а все наоборот, своё на работу пёрли. Жила бы страна родная и нету других забот. Да? 😏 Гражданин маасквич, я б в это поверил. Если б тогда не жил!😠евгений кармановичЯ на стипендию ездил, билеты в общем вагоне были ну очень дешевые. Про отели не говорю, а у частника ночь от 50 коп до рубля. Вишня на базаре 15 коп кг, правда в конце дня. С семьей на 100 руб было трудно, но это не заработок. Сейчас тоже можно ездить, интерес пропал.Александр5р.20 коп.билет в общем вагоне от Москвы до Орла. А дальше 50 коп. с человека на попутке.А заработок у бабушки меньше 100 руб. в месяц.У матери доход примерно тот же был.АБАлександр БА я после школы, в 1976 году, учеником получал 1000 рублей. Надеюсь ты понял о чем я.ММосквичА кто заставляет вас верить? Супер-пупер честных конечно не было, но такого разгула воровства, откатов и взяток нельзя было даже представить. Кстати, я москвич, причем коренной, еще мой прадед уходил из Москвы на русско-турецкую войну в 1877 году, и горжусь этим. А вы, уважаемый, чем гордитесь?АлександрНи разу не понял.Что за "золотая жила" у тебя была?Олег СамойловВрать не надоело? Хотя, вполне возможно, что зарплаты при совке хватало ментам и торгашам! А уж про то, что совковой зряплаты хватало на ЕЖЕГОДНОЕ посещение Крыма - людей смешить не надо! Это у КОГО отпуск был только летом? Разве что у преподавателей и учителей, а все остальные - по графику извольте! Но у преподавателей ВУЗов и техникумов кроме летнего отпуска еще были и летние заботы таскаться со студиусами, в школах учителям хватало забот по ремонту школы! Да и зарплаты у неостепененных преподавателей хватало на прокорм и мало-мальски чтобы хоть как-то одеться-обуться! Там не до езды в Крым! В Крым могли ездить торговки, партшаманы, а простому народу дорога была заказана в те края!Олег СамойловВерно, женя! В ОБЩЕМ вагоне билеты были дешевые! И спать можно было на третье полке сидя в три погибели согнувшись! А КАКИЕ были ароматы! Просто песня!Олег СамойловДа ты чО? Учеником кого/на кого? А тыщю рублей ты получал не керенками ли? Ил ассигнациями времен Александра-III?евгений кармановичВремя было немного другое, я еще теплушки застал, там про ароматы вспомни. Сейчас мы говорим, что еще никогда так не жили, но это же говорили и в 60-м, и в 80-м. Только не в 90-м, с которым пытаемся сравнивать. 30 лет прошло, а мы все это во внимание не берем.Олег СамойловВерно! Но надо жить ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, а НЕ ТАМ и ТОГДА!Людмила Аксенова (Жерздева)Сочи 1972г. Погуглите много фото найдете. А разве Вы или Ваши знакомые не отдыхали? Ведь от профсоюза же давали путевки в санатории, дома отдыха, да и самостоятельно ездили особенно в Крым.Людмила Аксенова (Жерздева)А это Крым 70-ые...АлександрВпервые я увидел море,когда приехал в Севастополь для прохождения срочной службы на флоте.В 1974 году.Когда учился в школе в нашей семье,а я рос без отца, средства были крайне ограничены.Хватало на поездку в деревню к родственникам в сидячем вагоне. А путёвки,порой,давали.Зимой,правда.А я моржеванием не занимался,как и мои коллеги.Не помню случая за 12 лет работы,чтобы кто-то из коллег по профсоюзной путёвке летом отдыхал.Командировки спасали.В Феодосию.AIAlex ImenВоровства и коррупции в СССР было на два-три порядка меньше. Меньше было и мошенничества. Это определяется не только людьми, но и государственным строем, пропагандой, словом и делом. При Горби советская власть кончилась. Появились бандиты и ракетиры. Жулики-кооператоры и т.п. А теперь 80 процентов входящих звонков получаю от мошенников. Это стало профессией и частных и даже фирм. О какой честности идёт речь?ГусЕнаПросто у тебя инета не было и все ин-фу ты черпал из КривдыВалерий КучеренкоНу чтож о тебе сказать просто гусенка какая то и жертва ЕГЭ.ГусЕнаМне льстит , конеч, Ваш комплимент:)))ДарьяНа сколько я помню, на предприятиях давали талоны на питание. И к зп они отношение не имели. А за вредность давали молоко. У нас до 11 года молоко давали. А потом перевели на денежную компенсацию, а в последствии и её отменили. Это Амурская область.АлександрВезле по разному.Но на большинстве предприятий столовые работали за наличные.А молоко давали тем,кто работал во вредых цехах или лабораториях.Борисда талоны давали но и было за наличныеVBvladimir bedarevВ СССР была перспектива.Олег СамойловВЕРНО! Была перспектива через 10-20-25 лет получить квартиру, через 10 лет торчания в очереди насобирать копейки и купить прекрасный совеЦкий автомобиль и начать его ремонтировать! Была перспектива урвать путевку за 50% на какой-нибудь курортик и пожить в сарайчике!VBvladimir bedarevТам всё было наше. Мы брали своё.Игорь КузнецовСравнивать жизнь в СССР и сегодня просто некорректно в отношении воровства. Там было государственное, сейчас - частная торговля. Ностальгия по тем временам - это удел пожилых. Для молодых удел работать и зарабатывать. И в любом обществе есть "отбросы". Защита от них одна - контроль.Александр МанЧастник никогда не расстанется с намерением украсть, обмануть, не заплатить. Это ЧАСТНИК!!! Другое воспитание. Меценаты не в счет!!! Их уже просто нет!!! Государство было честнее в разы!!! Конечно многое скрывало...! НО!!!ГусЕнаЯ так понимаю, у вас свое производство хотя бы . Человкам трем хотя бы обеспечиваете рабочие места? У моего мужа -частника, люди по 15 лет работают ...А ты ТРЕПЛО.АБАлександр БКакая же, ты, ... .ММосквичНадо четко разделить честность людей и честность власти. Это далеко ни одно и то же.ЭМИЛЬ ВАТМ" честность людей и честность власти.", _________________________________________________________________________ , А власть это не люди??, я чойто не понялSamariumВо все времена и нынешнее не исключение, люди были вороваты... Воровали все, до чего могла дотянуться их ручонки...Такова, увы, человеческая сущность...Честность и порядочность это скорее довольно редкое исключение из общих правил...Валер КрюковВсе бы ничего, но таким людям мало этого, они стараются подняться повыше для большего эффекта.Геннадий ЯкунинЧестность воспитывалась в СССР октябрятам,пионерам,комсомольцам...а сейчас этим занимается ювенальная юстиция?ГусЕнаЧестность? А сейчас родители должны, котопюрых воспитывали пионерия и КПСС....Yak VitНу да, воспитывалась. Только вот откуда появились гайдары, чубайсы, гавриилы поповы и прочие медведевы с сердюковыми, м?! 🤨 И они, все эти самые собчаки с ходорами, не только в последние годы существования СССРии появились. Они и в самые что ни на есть кондовые застойные годы уже наличествовали во множестве! Про них, Геннадий, даже песенки сочиняли. Забыли, да? Напоминаю! Вот, пожалуйста - ДДТ, "Мальчики-мажоры". 1984 год, ежели чё! 😏 https://youtu.be/mH0GjauuiZQОлег СамойловОй, при совке ВСЕ были ТАКИМИ честными! Аж до слез!Yak Vitага! А то с работы прям вот никто ничего домой не пёр, конечно-конечно! 😏 А то завмаги, завсклады, товаровЭды и прочие директора магазинов весь товар прям очень-очень "честно" сразу при поступлении в продажу пускали и под прилавок никогда не прятали! И, конечно, никто их советских граждан не левачил на казённой технике и оборудовании! Да примеров таких - тьма-тьмущщая! А сейчас у почитателей СССР все 280 миллионов жителей прям такими честными оказались, ну куды ж деваться! 😁ВШВладимир ШевченкоВ советское время труд рабочего был недооценён и оплата была не совершенна(сейчас,это вообще тьма). Это мешало производительности труда.владимир кушнерДеточкин на суде: "так ведь воруют же"........АБАлександр БДеточкин, о тех, кто на "Волгах" ездил, не о рабочем классе.Дмитрий МацкулякВ советское время труд рабочего оценивался вполне адекватно. Рабочие с хорошей головой и умелыми руками на заводах спокойно зарабатывали до 500 руб. в месяц. Зачастую больше многих офисных работников. И, кроме того, он был еще и уважаем.ДарьяМой отец военный пенсионер устроился монтажником в СМП зп 200 рублей. А командировка на бам 700 рублей за месяц. Плюс коробка узбецких красных яблок на новый год.Олег СамойловПлюс прекрасное совеЦкое апрасаваньня!ДарьяИ тебе здравствуй Олег!!!! 😆Олег СамойловИ я рад тебя вновь читать!Yak Vit😂👍GgrainvnЧем сопливее и моложе автор подобных статеек, тем больше плохого он лично знает об СССР.ААлексейВспомнил такой случай. Я тогда работал на Судоремонтном заводе. Зашёл разговор о воровстве с предприятия. Мой собеседник ответил на это примерно так: "Мне нужны посылочные гвозди длиной 20 мм. В магазинах их нет. Я бы и рад их купить, да негде. Иду в цех деревообработки и обращаюсь к первому попавшемуся работнику. Не даст-ли он мне немного гвоздей? Тот отвечает: "Иди вон туда, там стоят ящики с гвоздями, и бери сколько хочешь". В СССР был тотальный дефицит почти на всё, и людям приходилось воровать с предприятий так как купить было негде.Валер КрюковНе зачем было воровать, все можно было выписать в конторе, на заводе продавалось все и при том за копейки. Заплатил и совесть чиста. Были конечно и хапуги, их не любили, сейчас такие в фаворе, обогащаются.ААлексейДа никто не хотел возиться по мелочи с оформлением, в том числе и сами "служащие конторы" из-за "горсти гвоздей.Олег СамойловУгу! Приходишь в контору и выписываешь на хлебзаводе гвозди! И тебе их выписывают хоть тонну! а еще тебе цемент, шифер и доски выпишут в аптеке!Валер КрюковНу и какая разница, везде шла какая-ни какая стройка, выписывали везде и по ценам ниже чем в магазине, я всю жизнь строился и скотину держал и все выписывал.Для воровства нужна наглость и естественно не хотелось быть причисленным к этой категории, это сейчас называется деловитостью, на воровстве обогащаются только наглые. Был у меня знакомый считай что с детства, встретились с ним спустя время и он похвастался тем как живет - представляешь, работает в кафе, научил всех женщин как экономить на бутербродах, палку колбасы делят не на десять частей , а на двенадцать и в конце работы все женщины несут в сумках домой продукты и он естественно. и не заметно клиентам, я проэкстропалировал это дело, можно было дома заваривать типа студня из субпродуктов и просто заменять колбасу на этот эрзац, порадовался что это в принципе невозможно и кстати половину этих деловых работников уволили. А сейчас все натуральные продукты заменили на этот самый эрзац а натуральные продукты увозят за бугор. Ку пил в супермаркете куриные крылышки, сказали что варить их пятнадцать минут, варил два часа и представь себе , мясо получается как моченая мешковина, вот и подумал чем кормят этих куриц, свиней и всех животных, если из ста двадцати миллионов тонн продают семьдесят, похоже что опилками, селедку жирную Вы встречали? И подумайте на сколько эта самая деловитость проникла в нашу жизнь и кто на этом обогащается? Честность, совесть, стыд и справедливость уже четверть века как это анахронизм.ААлексейДля справки. В процентном отношении в СССР честных, совестливых людей, (среди простых тружеников), было на 40% больше чем сейчас. Рынок, знаете-ли.Олег СамойловХерня! Не на 40%, а на 340 прОцентов совестливых и наичестейших граждан было боьше, чем сейчас!Yak Vitне, πздишь, косой! 😏 Не на 40%, а на 44,0342%! 😂евгений кармановичТрудно сравнивать! Все было и тогда и сейчас, но люки с колодцев на металлом не сдавали.Олег СамойловВерно, НЕ сдавали, ибо пунктов вторсырья по приему метиалла НЕ было! Интересно, а ПОЧЕМУ в 90-е сдавать начали? И, главное, КТО сдавать стал? Наверное, марсиане?евгений кармановичНу это Вы загнули! Я еще пацаном медяшки на рыболовные крючки сдавал, прямо возле дома старьевщикам (так их называли) и старые вещи принимали, даже не знаю куда и как их перерабатывали.Олег СамойловВерно, медяшки, всякую лабуду типа старых бидонов дырявых алюмиНЬТЬЕвых - старьевщикам сдавали, куски небольшие проволоки, но НЕ батарею, кусок рельса, отрезок провода в полкилометра и прочая! А вот про сдачу этого металла - началось в конце восьмидесятых (при СССР еще!!!) - девяностых, когда кооперативы поцветать начали. Но у меня срзу вопросик возникает: ОТКУДА эта воровыатая публика появилась? Нам ее в страну из мрка капитализма завезли иль это наши, родненькие?владимирНе надо про дефицит забывать и Москву с первой категорией снабженияЛеонид Пащенко77- ой год. Общевойсковое командное училище. Мы, курсанты второго курса заступили в караул. Обычно в чепке каждый закупался сладостями сам. А в этот раз, и не скидывались, а один из нас купил на свои деньги коробку тахинной халвы. Положил в комнате приема пищи возле стола, и сказал, кто пачку берет, тот денежку кладет. И нашлась морда, что пачку взяла, а денежку не положила..))Татьяна ТучакОчередной плевок в СССР. Иванам не помнящим родства, вы не в СССР плюете, а в своих родителей, бабушек, дедушек. Ваши потомки, потом будут обливать грязью вас.VGVasily GolovСекса в СССР не было.Его нет в России.Деторождаемость низкая.Про жилье.Когда РСФСР строила 85 млн кв.м. жилья.Далее,кто строил ЗИЛ построил ведомственного жилья для 30% семей работников,НПЗ еще больше.Что сейчас? Несуны и везуны были и есть сейчас. Только иной продукт несут.Смотришь на экран монитора а тут пишут: Выхожу,шеф идет. Все кончаю,пора домой.Рабочее время закончилось.ЗРЯплата или оплата за присутствие на работе.Олег СамойловВЕРНО! При совке ИМЕННО ТАК и было! Теперь про строительство жилья - "На территории России в 2020 году построили 82,2 млн кв. м жилья..." а вот на этой картинке показано, сколько жилья вводилось в строй по годам в РСФСР и РФ https://yandex.by/images/search?pos=3&img_url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FDAgBJaeWsAELB2O.jpg&text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0%20%D0%B2%201985%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83&lr=157&rpt=simage&source=wiz Это так, в качестве справочки! В РСФСР НИКОГДА не вводилось в строй по 85 миллионов квадратных метров жилья!VGVasily GolovТам,в РСФСР деньги не квартиросъемщика,а предприятия.При РФ деньги собственника будущей квартиры.Большая разница.Подсчитайте кооперативные квартиры в РСФСР. Примерно 8-10%.Леонид АлексеевСмешно конечно сравнивать кто честнее:советикус или нынешний капиталистикус.Думаю,что таких весов не существует,чтобы взвесить это:были и тогда люди совестливые,есть они и сейчас.Были воровитые и бессовестные тогда,есть они и сейчас.С Автором соглашусь,что в карман к другому залезть при советах редко кто решался,но украсть "общенародное" - да за милую душу!!Воровали действительно практически все и всё,что можно было украсть безнаказанно(а иногда даже и рискуя наказанием).Сейчас может быть воровали бы так же,если бы не "частная собственность".Частник всё же воровства не приветствует,можно лишиться работы,поэтому сейчас воруют меньше.А при советах всем было на всё насрать,не моё ведь,государственное,поэтому в основном никто за "несунами" и не гонялся.Но продавцы,например,как раньше обвешивали,так и сейчас обвешивают,где можно конечно.Так что байки про честного советикус-это,к сожалению,всего лишь байки...Вся беда в том,что и идея-фикс про кумунизьму не состоялась(и никогда не воплотится в жизнь!)потому что кому-то в башку втемяшилась бредовая идея,что можно воспитать нового человека(гомосоветикус),который будет и честный ,и трудолюбивый,и самый-самый...Но это действительно бред,такого человека воспитать не удалось,потому как и сами воспитатели не были идеальны.Короче говоря,как всякая глупость,идея с кумунизьмой с треском провалилась!ЭМИЛЬ ВАТМЯ видел коммунизм, что ж, если интересует, извольте, не скажу, что я от него в восторге, это не по мне, но он может существовать, видел я его в кибуцах в Израиле, и сделал для себя вывод : во первых, коммунизм нужно строить сразу а не через жопу, именуемую социализмом, как сразу это делали в Израиле в кибуцах, куда приходили люди добровольно, согласные работать и получать за это всё необходимое, но жить при этом без денег, в качестве исключения деньги они получают только когда выезжают на отпуск, даже сенатор, если он состоит в кибуце, отдаёт в кибуц свою зарплату, и во вторых, люди выбирающие коммунистическую общину, делают это добровольно, а не так, как в СССР, где в колхозы всех загоняли под конвоем, там у людей есть выбор, они могут пойти в мошав, это община, в которой другая, не общественная, а частная форма собственности на всё, где даже за квартиру, которую ты снимаешь ты платишь непосредственно хозяину этой квартиры, это называется многоукладная экономика, обеспечивающая здоровую конкуренцию между разными формами общественного строя, и, главное, изобретать здесь ничего не нужно, всё уже проверено и опробировано, благодаря такой форме общественного строя, Израиль, страна площадь которй меньше 21000 квадратных километров, что почти в четыре с половиной раза меньше Ленинградской области, имея лишь выжженную солнцем пустыню с остатками террас двухтысячилетней давности, в рекордно короткие сроки заняла первое место в мире в области сельского хозяйства, и это в условиях постоянной, непрекращающейся войны, с врагом, численность которого превышает в сотни раз население Израиля, так, что, увы, вы не правы, коммунизм возможен, но только для тех, кому он нужен, и, кстати, экспериментировать здесь незачем, я так думаюЛюдмила Аксенова (Жерздева)А сейчас частник недоплачивает работникам, это как называется, а ??? Поэтому частник и богатый, за счет кого??? Там, где хорошо оплачивается наемный труд, там капиталисты не такие богатые. И потом, наши капиталисты свой капитал не заработали, все мы знаем когда и за счет чего они разбогатели. Коммунистического человека воспитать не удалось, самосознание слабовато, зато "капиталистического" удалось вернуть, вполне,эксплуатацию ничем не вытравишь...Леонид АлексеевВо-первых,Вы не можете знать,доплачивает-не доплачивает частник.Частник,как правило,назначает зарплату,а Вы можете идти к нему на работу,а можете не идти.Но прибавочную стоимость конечно же частник кладёт себе в карман,для этого он и организовывал свой бизнес.Но тут есть очень неплохой момент:Вы также можете открыть свой бизнес и тогда прибавочная стоимость Ваша!И второй хороший момент,частник платит налоги и потому мы все существуем:пенсионеры и бюджетники,армия и полиция!Дай, Боже, здоровья частнику!А что было в вашей любимой сосыализьме?Частник,в лице государства(читай КПСС)эксплуатировало и также недоплачивало народу,безобразно не доплачивало,держа нас в чёрном теле.При этом Вы обязаны были(под страхом тюрьмы!) пахать на этого частника!А прибавочную стоимость этот "частник" тратил опять же по своему усмотрению:на международное коммуняцкое движение(на мировую ррэволюцыю),на войны в чужих странах,на привилегии партноменклатуре и т.д. и т.п.Потому Ваши стоны и заламывания рук просто не уместны,так устроен мир:кто-то кого-то всегда эксплуатирует.И по-другому не будет!!Ещё хорошо,что нынче нет террора,коммуняки этим очень любили баловаться!!!Леонид АлексеевНуу,братэлла,какой неудачный пример Вы привели!Несколько каких-то показательных колхозов(по-нашенски).Даже если бы ВЕСЬ Исраэль стал таким,то и это не было бы показателем,ибо мировое еврейство с их не очень честными деньгами,могли бы что-то подобное соорудить(но не соорудили).А для обычной страны,честно зарабатывающей своё благосостояние,КУМУНИЗЬМА-штука нереализуемая!В чём мы уже и убедились!!Анатолий ЗотовЕсли приводить примеры жизни в СССР, то надо их приводить до1980 года. Как максимум. После началась деградация как СССР, так и советского строя. Может и раньше, но не так заметно было.Yak VitПримеров желаете? 😏 Их есть у меня! 1975 год. Восстание на БПК "Сторожевой". Его возглавил ЗАМПОЛИТ корабля В. Саблин. Он, между прочим был коммуняка до мозга костей. И отец, и мать воспитывали его в духе идеалов коммунизма. Он был отличник боевой и политической подготовки в училище, и на службе во флоте был в числе лучших, его ставило в пример командование и продвигало по службе. Почему вдруг такой человек поднял восстание? А потому, что он видел дикое несоответствие своих идеалов и окружающей действительностью! По его мнению, руководство КПСС отошло от ленинских положений в строительстве социализма. А в СССР нет свободы и справедливости. Ну, как? 😎 Нравится? Деградация в СССР началась с момента его создания, дорогой!Л(Людмила Феоктистова (Юрьева)Когда я была школьницей, у меня и у моих друзей ключи от квартиры лежали под ковриками , и все об этом знали. Потом нас отправляли помогать летом в колхозе, двери в сёлах никто не закрывал. Днём всегда можно было зайти и удивиться, что никого дома нет.Олег СамойловОй! АШ плакать за СыСыСыРию хочИЦЦа! Не жизнь была, а сплошное щьщясьтьтя! И когда ты была школтницей в интересные дни ты пользовалась трАпочкой, а не тем, чем пользуются нынешние девочки!Л(Людмила Феоктистова (Юрьева)По помойкам тогда никто не лазил. https://www.youtube.com/watch?v=bkUpIu0Sn1oЛеонид АлексеевА всё потому,что народ был нищ и брать было нечего!Хотя при нашей нищете в городе такого не было:все закрывались на замок,а многие ещё и на цепочку!Валерий ФедосеевВсё зависит от человека и не стоит делать сравнения. В СССР воровали и сейчас воруют. Только раньше по мелочи, а сейчас миллиардами.Yak VitДа ладно?! 😲 Дорогой товариШЧ, поищи в тырнетике информацию про "хлопковое дело", которое вели следователи Гдлян и Иванов. Тебя ждёт много удивительных открытий! 😏 Или про цеховиков чего почитай. Это - только ПАРОЧКА примеров!Валерий ФедосеевА мне искать не надо, это всё происходило на моих глазах. Это вы молодёжь в интернете роитесь, правду и неправду выковыриваете.Ингерман Ланскаяв совдепии воровство было массово: низовой пипл тащил по-мелкому. а директорат и парт.чинуши воровали по-крупному - вагонами....но борьба с воровством была показушна: с мелкими ворами боролись боле-менее активно, а вот с Крупными ООООчень редко, а варюг парт.чинуш не трогами вааще - подрыв устоев! .....ноне низового воровства почти нет, а крупных регулярно сажают.... чай не в совдепии живём!!Комментировать
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