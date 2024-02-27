Стало известно, чем заразились коровы в Астраханской области

Поводов для паники нет, но и приятного мало. На днях в астраханских соцсетях появились пугающие фото: на подъезде к селу Сахма Володарского района установили санитарный кордон, где люди в противочумных костюмах останавливали все машины, обрабатывали колеса.
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