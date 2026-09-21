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Пятый канал

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Эффект «усталой лошади»: как уколы для похудения меняют внешность

Эффект «усталой лошади»: как уколы для похудения меняют внешность

Популярные уколы для похудения, изначально созданные для пациентов с сахарным диабетом, способны вызвать серьезные побочные эффекты у людей без этого заболевания, рассказал aif.

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