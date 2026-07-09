NatCom: воссозданы ферменты, фиксировавшие азот 3,2 миллиарда лет назад

Биохимики "оживили" ферменты, не работавшие на Земле более трех миллиардов лет. Команда профессора Лэнса Сифелдта из Университета штата Юта и профессора Бетюль Кашар из Университета Висконсин–Мадисон восстановила нитрогеназы — белки, некогда кормившие жизнь на ранней Земле.
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