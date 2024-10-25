В России оценили угрозу от систем формата Starlink

Операторы связи думают, что DTC станет значимой для операторов связи только после 2030 годаРБК со ссылкой на вице-президента по стратегическим инициативам "Ростелекома" Бориса Глазкова пишет, что в спутниковой связи происходит настоящая революция.
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