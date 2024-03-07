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Стоматолог Пирвердиев: зуб мудрости следует удалять при наличии кисты возле него

Стоматолог Пирвердиев: зуб мудрости следует удалять при наличии кисты возле него

Зуб мудрости следует обязательно удалять, если рядом с ним появилась киста. В противном случае его дальнейшее прорезывание может привести к неприятным последствиям, сообщил стоматолог-ортопед Джейхун Пирвердиев в эфире радио Sputnik.

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