Российская группировка войск "Днепр" нанесла за минувшие сутки поражение четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской и Запорожской областях, в результате чего противник потерял до 70 военных.
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