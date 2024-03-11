Следователи разбираются с нештатной посадкой Ан-12 в Комсомольске-на-Амуре

Следователи организовали доследственную проверку о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после нештатной посадки самолета Ан-12 в Комсомольске-на-Амуре, сообщило Восточное МСУТ СК РФ.
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