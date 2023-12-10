Политнавигатор Бежавший из Крыма украинский экономист Андрей Клименко, отслеживающий из Киева активность в Черном море для формирования санкционных списков, выдал сегодня сенсационную информацию о поставках российской нефти на военно-морскую базу США Норфолк.
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