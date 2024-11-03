Медведев пошутил, что готов с оружием отстаивать интересы землян перед инопланетянами

И признался, что не хотел бы узнать, что человечество появилось на Земле уже не в первый раз Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дал большое интервью RT, в котором, в частности рассказал о своем отношении к инопланетянам.
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