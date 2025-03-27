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Путин: к народу Украины должно прийти осознание того, что сейчас происходит

Путин: к народу Украины должно прийти осознание того, что сейчас происходит

Украинский народ должен осознать то, что сейчас происходит. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости "Я думаю, что должно прийти осознание того, что происходит, у самого украинского народа", - сказал глава государства, общаясь с моряками атомной подлодки "Архангельск".

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