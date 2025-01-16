Россиян предупредили о «бомбе» из-за ипотеки с низким взносом

Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев заявил агентству «Прайм», что главным риском для российского рынка недвижимости может стать активная выдача ипотеки с низким первоначальным взносом в последние несколько лет.
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