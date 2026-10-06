Мишустин рассказал, что пользуется платформой «VK Видео»

Премьер России Михаил Мишустин заявил, что пользуется платформой «VK Видео». Премьер-министр посетил выставку форума «Цифровые решения» в НЦ «Россия».
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