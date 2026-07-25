Илон Маск назвал срок, когда ИИ сможет превзойти совокупный интеллект человечества

По его мнению, это может произойти меньше чем через десять лет Глава компаний SpaceX и xAI Илон Маск поделился своим видением будущего искусственного интеллекта, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал The Economist.
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