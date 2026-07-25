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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Илон Маск назвал срок, когда ИИ сможет превзойти совокупный интеллект человечества

Илон Маск назвал срок, когда ИИ сможет превзойти совокупный интеллект человечества

По его мнению, это может произойти меньше чем через десять лет Глава компаний SpaceX и xAI Илон Маск поделился своим видением будущего искусственного интеллекта, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал The Economist.

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