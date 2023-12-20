Азербайджанская диаспора Питера очень сильна: будут отмазывать лиходея и душегуба, только общественный резонанс поможет

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Наталья Волкова
Почему никаких мер правительство не принимает? Нам только озвучивают факты существования тех или иных диаспор. А почему они вообще существуют? Кто позволил? Значит в правительстве есть покровители, поэтому и есть диаспоры
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2 час.
сР
сергей Русский
а в питере вообще есть что нибудь похожее на власть? читаешь и .такое чувство,что это где то не в России,где то в каком то чуркестане.на какой хрен нужен такой &quot;мер&quot; который только для вида куда вообще смотрит СК?
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1 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
А дальше будет хуже, уже неподчиняются полиции, вместо того чтобы по всем рынкам России проводить облавы и отправлять обратно на родину, наша власть и дальше с ними цацкается, доигрались в толерантность и дальше верят в благоразумие, нелюди не остановятся. Это уже полное безвластие
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35 мин.

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