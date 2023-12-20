Азербайджанская диаспора Питера очень сильна: будут отмазывать лиходея и душегуба, только общественный резонанс поможет

Наталья Волкова Почему никаких мер правительство не принимает? Нам только озвучивают факты существования тех или иных диаспор. А почему они вообще существуют? Кто позволил? Значит в правительстве есть покровители, поэтому и есть диаспоры

сР сергей Русский а в питере вообще есть что нибудь похожее на власть? читаешь и .такое чувство,что это где то не в России,где то в каком то чуркестане.на какой хрен нужен такой "мер" который только для вида куда вообще смотрит СК?