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Военное обозрение

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Первый кризис российского капитализма

Первый кризис российского капитализма

Первый кризис российского капитализма, развернувшийся в 1916 году и переросший в интервенцию Антанты, был преодолён Русской Красной армией и русским народом, и именно этот опыт — от «Доклада по вопросу о военных заводах» генерала Маниковского до НЭПа и плана ГОЭЛРО — определил рождение новой экономической модели России.

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