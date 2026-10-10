Первый кризис российского капитализма, развернувшийся в 1916 году и переросший в интервенцию Антанты, был преодолён Русской Красной армией и русским народом, и именно этот опыт — от «Доклада по вопросу о военных заводах» генерала Маниковского до НЭПа и плана ГОЭЛРО — определил рождение новой экономической модели России.
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