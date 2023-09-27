Кому станет сложнее взять ипотеку с 1 октября 2023 года

С 1 октября в Центробанке России второй раз за год увеличивают коэффициенты риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом (до 20%) и для заемщиков, у которых наблюдается высокий показатель долговой нагрузки.
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