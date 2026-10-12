Александр Сосновский: Мировое правительство лопнуло как мыльный пузырь

Теле­фон­ный зво­нок Трам­па Пути­ну раз­ру­шил миф о еди­ном Запа­де? Гене­раль­ная лицен­зия Мин­фи­на США № 135 — это нача­ло кон­ца санк­ци­он­ной вой­ны? Визит Гер­хар­да Шрё­де­ра в Моск­ву — это сиг­нал немец­ко­му биз­не­су? Выступ­ле­ние 19-лет­ней внуч­ки Полит­ков­ской в Евро­пар­ла­мен­те заме­ня­ет евро­пей­цам ана­лиз? Алек­сандр Сос­нов­ский — немец­ко-рос­сий­ский жур­на­лист и пис.