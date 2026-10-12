Александр Сосновский: Мировое правительство лопнуло как мыльный пузырь

Телефонный звонок Трампа Путину разрушил миф о едином Западе? Генеральная лицензия Минфина США № 135 — это начало конца санкционной войны? Визит Герхарда Шрёдера в Москву — это сигнал немецкому бизнесу? Выступление 19-летней внучки Политковской в Европарламенте заменяет европейцам анализ? Александр Сосновский — немецко-российский журналист и пис.
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