Партнерство вместо штрафа: в КоАП РФ появился механизм освобождения от ответственности через соглашение с контролером

26 июля 2026 года вступил в силу Федеральный закон № 250-ФЗ, который вводит в КоАП РФ статью 2.9.1 — полноценный механизм освобождения от административной ответственности через заключение соглашения с контрольным органом.
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