Логистика на истощение: Харьков, Затока и подвоз ВСУ

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Мост в Затоке строили СОВЕТСКИЕ люди. А значит, строили надёжно!!! Но это изделие начала 50-х годов прошлого века. Любой инженер (только не жертва ЕхГЭ) скажет, что металл имеет определённый запас прочности. Бывал там, ходил по нему... Очень шаткая конструкция, особенно, когда по ней грохочет груховой состав. Теперь о главном. Подъёмная часть выполняет две противоположные функции. Одна - пропускать поезда в уложенном состоянии. Вторая - пропускать суда по Днестру в поднятом. Нарушьте подъём и суда встанут на прикол. Обрушьте центральную подъёмную часть и встанет ВСЁ!!! Но жизнь показала, что во-первых, в российской армии классно умеют воровать (шайка оленевода не даст соврать), а вот с обрушением столько важного объекта ну никак!!! (А может кое-кто напрочь запретил рушить этот мост?!? Ау!!!). А во-вторых, непрекращающиеся ежедневно теракты в России и задержания предателей при полном отсутствии таковых в Шумерии, навевают мысли о том, что там предателей нет, а на диверсантов у лампасных воров в России денег не ХВАТАТ!!!