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За почти лишившуюся российского гражданства после “голой вечеринки” Анну Асти решили заступиться патриоты России

За почти лишившуюся российского гражданства после “голой вечеринки” Анну Асти решили заступиться патриоты России

Певица Анна Асти столкнулась с серьезными проблемами после участия в “голой вечеринке” в “Мутаборе”. Однако есть версия, что на данное мероприятие певица пожаловала не в качестве приглашенного гостя, как работающий за гонорар артист.

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Комментарии
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СЭМЭН Иваницкий
долой хохлов(((
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4 час.
ИГ
Ирина Галивец
Кто эту тварь защищает - вместе с ней к укрнацикам на выход!
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4 час.
Zoia Goldshtab
Долой педиков и блядей!!!!!
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4 час.

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