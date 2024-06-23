Импортозамещение: инновационная ветфарма для домашних питомцев

Компания ВИК (Московская область), производитель ветеринарных препаратов и кормовых добавок для животноводства, до 2026 года вложит в выпуск 50 новых продуктов 10 млрд рублей, причем 8 млрд из них будут направлены на разработку инновационных лекарств Домашние питомцы получат отечественные лекарствачитайте на monocle.