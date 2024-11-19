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Раскрыто условие применения ядерного оружия Россией

Раскрыто условие применения ядерного оружия Россией

Применение ядерного оружия возможно при критической угрозе России и Белоруссии. Условия ядерного сдерживания раскрыты в обновленной ядерной доктрине, которую подписал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

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