Раскрыто условие применения ядерного оружия Россией

Применение ядерного оружия возможно при критической угрозе России и Белоруссии. Условия ядерного сдерживания раскрыты в обновленной ядерной доктрине, которую подписал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
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