Свердловским коммунальщикам придется заплатить девочке, покусанной собаками

Бездомные псы напали на ребенка в Красноуральске. Оказалось, отловом никто не занималсяВ Красноуральске Свердловской области суд по иску прокуратуры взыскал с местных коммунальщиков 50 тысяч рублей в пользу 10-летней девочки.