Свердловским коммунальщикам придется заплатить девочке, покусанной собаками

Бездомные псы напали на ребенка в Красноуральске. Оказалось, отловом никто не занималсяВ Красноуральске Свердловской области суд по иску прокуратуры взыскал с местных коммунальщиков 50 тысяч рублей в пользу 10-летней девочки.
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