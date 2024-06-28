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Бывший пермский депутат Никита Белых явился на суд по делу о злоупотреблении полномочиями

Бывший пермский депутат Никита Белых явился на суд по делу о злоупотреблении полномочиями

Бывший чиновник явился на заседание в сопровождении двух адвокатов и отказался от комментариев прессе.

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