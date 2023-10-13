Установлено, что таинственный магнетизм лунных образцов, доставленных мисс...

Установлено, что таинственный магнетизм лунных образцов, доставленных миссиями «Аполлон», имеет природное происхождениеВ 1980-х годах геофизики, анализировавшие образцы лунного грунта, доставленные на Землю миссиями «Аполлон», были удивлены их сильным магнитным полем.
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