Ковальчук решил поговорить по-мужски с фанатами «Спартака»

Болельщики обвиняют 40-летнего форварда в неудачах команды.Недовольное ворчание ядра фанатского сектора хоккейного «Спартака» в связи с возвращением в состав народной команды нападающего Ильи Ковальчука вылилось в открытый скандал.
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