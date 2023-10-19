Вован и Лексус "обсудили" с премьером Испании зерновую сделку

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в Telegram-канале сообщили, что поговорили с премьер-министром Испании Педро Санчесом от лица "африканского политика", обсудив зерновую сделку.
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