Американцы бегают вдоль границ России, и всюду пытаются подпалить огонь войны. Грызуинов проломили, заставили принять украинство и пойти свиньей на Кремль, Карабах давно дымит, Эрдогана тоже прогнули, пока на мелкий саботаж в виде блокировки транзита санкционки, молдавский табор с фитилем в заднице уже лихо скачет на майдане, казахи притаились, но всем видом демонстрируют готовность удариться в самостийность, киргизы, узбеки, таджики унд туркмены по азиатской традиции давят лыбу, но за пазухой сжимают кинжаль и билет на Пекин без даты.