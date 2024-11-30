Опасные ингредиенты в колбасах: что скрывает «мясной клей» и почему его запрещают Ольга ВайленкоНедавняя проверка качества продукции отечественного мясоперерабатывающего рынка выявила тревожные данные о содержании в популярной продукции трансглютаминазы, известной как «мясной клей».