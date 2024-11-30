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  • kraft54
    дура,ланская,когда ты заткнёшься?Семь баек из СССР...
  • kraft54
    дурачок,это тебя так пугали,не надо обобщать и писать глупости.Семь баек из СССР...
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Опасные ингредиенты в колбасах: что скрывает «мясной клей» и почему его запрещают

Опасные ингредиенты в колбасах: что скрывает «мясной клей» и почему его запрещают

Опасные ингредиенты в колбасах: что скрывает «мясной клей» и почему его запрещают Ольга ВайленкоНедавняя проверка качества продукции отечественного мясоперерабатывающего рынка выявила тревожные данные о содержании в популярной продукции трансглютаминазы, известной как «мясной клей».

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