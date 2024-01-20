Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 993 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    А почему Сирия ,как пострадавшая сторона и Иран ,не нанесут ответный удар по Тель-Авиву,по резеденции Нетаньяху,напри...Израиль нанёс уда...
  • ВераВерная
    Не пора ли эти вшивые образовательные учреждения дустом потравить? Там на лояльность некого проверять, фонд Сороса св...Либерал-русофобка...
  • Александр Сухарев
    Не первый раз слышу, что многие, кто учился во ВШах отьявленные мерзавцы и враги России. Не пора-ли всех, кто учился ...Либерал-русофобка...

Американцы из Давоса возвращались, кому, как повезло

Американцы из Давоса возвращались, кому, как повезло

Косвенный признак увядания империи: американские ВВС не смогли или не стали высылать за своим ГОССЕКРЕТАРЁМ и за его командой свой борт! Конечно, это дороже, чем "разъехаться" на попутках и улететь на рейсовых самолётах, как частные туристы и простые командировочные из третьих стран, но в стократ дороже обойдётся Штатам потеря лица!  - Вы, собственно, кто такие, что даже со своего собственного мероприятия не можете убыть достойно (в карете, а не в тыкве)? Может у вас нет самолётов или денег? Чего после такого позора стоит ваше слово? Если смысл выполнять данные вам обещания? Блинкен не смог покинуть Давос вовремя из-за критической неисправности его самолета — Bloomberg Чтобы госсекретарь США Энтони Блинкен смог вылететь в Соединенные Штаты из Брюсселя, ему предоставили "самолет меньшего размера".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх