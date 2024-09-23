Коц обнародовал результаты проверки гибели «Гудвина» и «Эрнеста»

Журналист «Комсомольской правды» Александр Коц вновь опубликовал анонимное письмо своего источника с, как утверждается, результатами проверки, проведенной по факту гибели военнослужащих Дмитрия Лысаковского и Сергея Грицая.
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