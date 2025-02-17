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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Боярская история не окончена, ибо «Смута 2» уже в разработке Едва Cyberia Nova отчи...

Боярская история не окончена, ибо «Смута 2» уже в разработке Едва Cyberia Nova отчи...

Боярская история не окончена, ибо «Смута 2» уже в разработкеЕдва Cyberia Nova отчиталась о завтрашнем выходе последнего обновления для экшен-RPG «Смута» — далее лишь технические правки по необходимости, — как стало известно о разработке продолжения.

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