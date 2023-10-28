В Киеве назвали нового премьера Словакии мини-Орбаном из-за позиции по Украине

Глава комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Верховной рады Украины Александр Мережко назвал нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо, отказавшегося поставлять оружие Киеву, мини-Орбаном (имеется в виду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который с начала конфликта на Украине выступает против поставок вооружения Киеву).