Происшествия

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В Иркутске общественники и полицейские организовали для подростков увлекательный квест

На днях инспекторы по делам несовершеннолетних и специалисты регионального Центра профилактики наркомании, в рамках акции «Каникулы с общественным советом» пригласили подростков из Иркутска пройти испытания в квест-комнате «Демоны молодости».

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