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Собянин: в Москве начинается отборочный этап школьной олимпиады «Курчатов»

Собянин: в Москве начинается отборочный этап школьной олимпиады «Курчатов»

Московские школьники смогут принять участие в отборочном туре олимпиады «Курчатов», провести который планируется с 31 января до 14 февраля в дистанционном формате, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

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