До 10 мая можно посетить выставку «КОМОВ и друзья» в Центральном Доме архитектора

До 10 мая включительно в Фойе Центрального Дома архитектора можно посетить выставку «КОМОВ и друзья», приуроченную к 50-летию Алексея Комова — архитектора, вице-президента Союза архитекторов России, первого вице-президента Союза московских архитекторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии