Индия рассчитывает на инвестиции в миллиарды долларов

Индия находится на пороге заключения своего первого соглашения о свободной торговле, в соответствии с которым небольшая группа европейских стран инвестирует до 100 миллиардов долларов в течение 15 лет в обмен на облегчение торгового доступа к самой густонаселенной стране мира.
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