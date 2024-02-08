Индия рассчитывает на инвестиции в миллиарды долларов

Индия находится на пороге заключения своего первого соглашения о свободной торговле, в соответствии с которым небольшая группа европейских стран инвестирует до 100 миллиардов долларов в течение 15 лет в обмен на облегчение торгового доступа к самой густонаселенной стране мира.