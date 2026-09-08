Трое детей пострадали от удара вражеского дрона по Саратову

Десять человек, включая троих детей, пострадали от удара украинского беспилотника по Саратову. Об этом сообщил губернатор области Роман Бусаргин.
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