Немецкий Daimler продал свою долю в «Камазе»

Последний крупный западный инвестор покинул российский автопром. Немецкий концерн Daimler Truck уже в 2024 году продал 15% акций в производителе грузовиков «Камаз», рассказал «Ведомостям» его генеральный директор Сергей Когогин.
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