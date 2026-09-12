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Царьград

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Вячеслав Володин осудил планы ЕС по заморозке 300 млрд евро России

Вячеслав Володин осудил планы ЕС по заморозке 300 млрд евро России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал планы ЕС присвоить замороженные активы России нарушением международного права и открытым грабежом.

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