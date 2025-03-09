Петербуржцам напомнили о героической работе сотрудников ЖКХ в период блокады Ленинграда

Первая зима в осажденном городе стала для жителей настоящим испытанием В год 80-летия Победы петербуржцам напоминают о героической работе сотрудников жилищно-коммунального хозяйства Ленинграда в период блокады.
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