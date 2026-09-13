Сергей ВЕДЕНЕЕВ: Когда дух воина улетучивается, ему на смену приходит осторожный, а нередко трусливый демон

«Зенит» - «Локомотив» - 2:1. Оценки Постоянный эксперт «Спорт уик-энда», чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей ВЕДЕНЕЕВ подвёл итоги волевой победы «сине-бело-голубых».
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