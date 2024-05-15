Россияне стали больше тратить на покупки товаров в интернете

По итогам первого квартала траты россиян на покупки в интернете составили 1,9 триллиона рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 40%, из них более 97% пришлось на отечественные онлайн-магазины.
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