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Царьград

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Три страны НАТО признали, что не готовы к конфликту с Россией без США

Три страны НАТО признали, что не готовы к конфликту с Россией без США

Лидеры трёх европейских стран заявили, что находятся на пределе своих возможностей.Три страны-участницы НАТО признали, что некоторые европейские члены альянса не готовы к вооружённому противостоянию с Россией без помощи США.

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